Simu Liu: O futuro como Shang-Chi

Simu Liu em ação como Shang-Chi Simu Liu em ação como Shang-Chi (O Vício - Cinema)

O ator Simu Liu, conhecido por interpretar o super-herói Shang-Chi, abordou recentemente sobre o futuro de seu personagem e suas expectativas para os próximos filmes. Liu destacou a importância de representatividade e diversidade no universo cinematográfico da Marvel, além de comentar sobre a evolução de Shang-Chi e as possíveis direções que a história do personagem pode tomar. Essa entrevista promete deixar os fãs ansiosos para o que está por vir!

