Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

A Sony confirmou o relançamento dos filmes do Homem-Aranha nos cinemas, trazendo de volta as aventuras do herói aracnídeo para as telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Sony confirma relançamento dos filmes do Homem-Aranha nos cinemas

• Os Fantasmas Se Divertem 2 | Michael Keaton exalta talento de Jenna Ortega

• 4DX revela pôster de Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.