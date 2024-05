Sony planeja trazer Gwen-Aranha para as telonas em live-action De acordo com um rumor recente, a Sony está trabalhando em um filme live-action da personagem Gwen-Aranha, conhecida por sua aparição...

Alto contraste

A+

A-

De acordo com um rumor recente, a Sony está trabalhando em um filme live-action da personagem Gwen-Aranha, conhecida por sua aparição no filme "Homem-Aranha no Aranhaverso". A notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de ver a heroína em ação nas telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Sony está trabalhando em filme live-action de Gwen-Aranha, diz rumor

• Deadpool & Wolverine recebe imagem inédita dos bastidores

• Glen Powell pode estrelar próximo filme de J.J. Abrams



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.