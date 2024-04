Sony promove embate épico em Além do Aranhaverso

Alto contraste

A+

A-

Miles Morales de Além do Aranhaverso Miles Morales de Além do Aranhaverso (O Vício - Cinema)

A Sony está promovendo um grande embate no filme "Além do Aranhaverso", trazendo uma experiência épica para os fãs. Com a participação de Miles Morales, a trama promete surpreender e emocionar o público com suas reviravoltas e ação intensa. Além disso, a qualidade visual e narrativa do filme prometem cativar tanto os fãs antigos quanto conquistar novos admiradores do universo do Homem-Aranha. Prepare-se para uma aventura inesquecível!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Além do Aranhaverso | Sony promove grande embate do filme

• Bambi | Live-action perde diretora e pode ser cancelado

• Megamente 2 amarga avaliação catastrófica no Rotten Tomatoes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.