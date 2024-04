Superman | James Gunn desmente boato sobre enredo do filme

Alto contraste

A+

A-

Produção do Superman Legacy Produção do Superman Legacy (O Vício - Cinema)

No universo cinematográfico dos super-heróis, rumores sobre enredos de filmes costumam surgir com frequência. Dessa vez, o diretor James Gunn veio a público desmentir um boato relacionado ao próximo filme do Superman. A notícia falsa havia se espalhado rapidamente, mas Gunn esclareceu que não há veracidade nas informações divulgadas. Acompanhe as atualizações sobre o aguardado lançamento e confira as novidades em breve!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Superman | James Gunn nega rumor sobre enredo do filme

• Melissa Benoist se pronuncia sobre Milly Alcock como Supergirl

• Duna: Parte 2 | Diretor explica mudança importante no enredo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.