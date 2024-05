Superman | James Gunn revela novidades sobre o filme!

O Vício |Do R7

James Gunn confirmou que 50% do filme do Superman já foi rodado. O diretor está trazendo novidades e empolgando os fãs com o andamento...

Uniforme do Superman

James Gunn confirmou que 50% do filme do Superman já foi rodado. O diretor está trazendo novidades e empolgando os fãs com o andamento da produção.

