Superman | Revelada primeira imagem oficial do filme! A primeira imagem oficial do filme do Superman foi finalmente revelada, confirmando um elemento clássico que os fãs estavam ansiosos...

Alto contraste

A+

A-

A primeira imagem oficial do filme do Superman foi finalmente revelada, confirmando um elemento clássico que os fãs estavam ansiosos para ver. O visual do personagem promete agradar os aficionados por quadrinhos e cinema.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• O Senhor dos Anéis | Membros do elenco prestam homenagens ao falecido Bernard Hill

• Superman | Primeira imagem oficial do filme confirma elemento clássico

• Planeta dos Macacos | Diretor reage a demonstração real de inteligência dos símios



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.