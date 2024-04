Superman | Skyler Gisondo é visto no local das filmagens

Alto contraste

Skyler Gisondo e Jimmy Olsen Skyler Gisondo e Jimmy Olsen (O Vício - Cinema)

Skyler Gisondo foi flagrado recentemente no local das filmagens de Superman, levantando especulações sobre seu possível papel no filme. A presença do ator no set tem gerado grande expectativa entre os fãs, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre sua participação na produção.

