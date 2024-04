The Rock como Adão Negro: Detalhes da tentativa de Dwayne Johnson em controlar a DC Surgem detalhes da tentativa de Dwayne Johnson em controlar a DC. O ator, conhecido como The Rock, tem se envolvido cada vez mais...

The Rock como Adão Negro

Surgem detalhes da tentativa de Dwayne Johnson em controlar a DC. O ator, conhecido como The Rock, tem se envolvido cada vez mais nos bastidores da DC Comics, especialmente com seu papel como Adão Negro. Rumores apontam para uma possível influência de Johnson nas decisões criativas do universo cinematográfico da DC. Essa parceria promete trazer novos rumos e emoções para os fãs de quadrinhos e cinema.

