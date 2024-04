The Sims: Margot Robbie produzirá filme baseado no jogo

Alto contraste

A+

A-

Filme de The Sims Filme de The Sims (O Vício - Cinema)

The Sims ganhará um filme com a renomada atriz Margot Robbie envolvida na produção. A notícia tem animado os fãs do jogo, que agora terão a oportunidade de ver suas histórias e simulações favoritas ganhando vida nas telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• The Sims ganhará filme com Margot Robbie na produção

• Após polêmica, Jonathan Majors se prepara para novo filme em academia

• DAN DA DAN ganha colaboração com Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.