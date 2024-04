Timothée Chalamet assina contrato exclusivo com a Warner Bros.

Timothée Chalamet no filme Wonka

Timothée Chalamet fechou um acordo de exclusividade com a Warner Bros., consolidando ainda mais sua carreira no cinema. O ator, conhecido por sua versatilidade e talento, estará envolvido em projetos exclusivos do estúdio, prometendo trazer ainda mais sucesso para suas futuras produções.

