Timothee Chalamet e Bob Dylan: A transformação no set da cinebiografia

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

Timothée Chalamet e Bob Dylan estão surpreendendo os fãs com suas caracterizações no set da cinebiografia. As imagens revelam detalhes impressionantes da transformação dos atores para interpretar o icônico músico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Timothée Chalamet é Bob Dylan em fotos do set de cinebiografia

• Rebel Moon: Parte 2 ganha pôster oficial; trailer chega amanhã

• Kung Fu Panda 4 mantém liderança em bilheteria nos EUA

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.