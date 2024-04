Timothée Chalamet encarna Bob Dylan em novas imagens da cinebiografia

Alto contraste

A+

A-

Bob Dylan e Timothée Chalamet Bob Dylan e Timothée Chalamet (O Vício - Cinema)

Timothée Chalamet surge como Bob Dylan em novas imagens do set de cinebiografia. O ator foi flagrado caracterizado como o icônico músico, mostrando sua dedicação ao papel. A expectativa dos fãs para o lançamento do filme só aumenta com esses vislumbres do trabalho de Chalamet.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Timothée Chalamet surge como Bob Dylan em novas imagens do set de cinebiografia

• Star Wars | Hayden Christensen comenta sobre legado de Anakin na franquia

• John Wick 5 | Anthony Mackie revela interesse em se juntar à franquia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.