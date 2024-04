Ultraman: A Ascensão chega à Netflix no Festival de Annecy Ultraman: A Ascensão será exibido pela Netflix no Festival de Annecy. A notícia agitou os fãs da série, que poderão conferir as...

Alto contraste

A+

A-

Ultraman: A Ascensão será exibido pela Netflix no Festival de Annecy. A notícia agitou os fãs da série, que poderão conferir as novas aventuras do herói em um dos eventos mais importantes do cenário audiovisual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Cartazes inéditos de Deadpool & Wolverine são divulgados

• Ultraman: A Ascensão será exibido pela Netflix no Festival de Annecy

• Assista ao trailer completo de Deadpool & Wolverine



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.