Um Lugar Silencioso: Dia Um promete revelar segredos inéditos dos filmes originais

Um Lugar Silencioso: Dia Um promete revelar a origem de um personagem dos filmes originais, trazendo novas informações e detalhes que irão surpreender os fãs da franquia. O filme promete uma imersão ainda mais profunda no universo criado por John Krasinski, com Djimon Hounson e Cillian Murphy no elenco, garantindo uma experiência intensa e cheia de suspense.

