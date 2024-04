Watch Dogs: A adaptação para as telonas com a atriz de Fale Comigo

Watch Dogs ganhará filme com atriz de Fale Comigo. O longa-metragem promete trazer toda a ação e suspense presentes no famoso jogo para as telonas, contando com a talentosa atriz Sophie Wilde no elenco. A adaptação promete ser eletrizante e cativar tanto os fãs do game quanto os amantes de cinema.

