Will Smith promete cenas de ação ousadas em Bad Boys: Até o Fim Will Smith está de volta e promete agitar as telonas com cenas de ação ousadas em "Bad Boys: Até o Fim". O ator, conhecido por seus...

Alto contraste

A+

A-

Trailer de Bad Boys

Will Smith está de volta e promete agitar as telonas com cenas de ação ousadas em "Bad Boys: Até o Fim". O ator, conhecido por seus papéis marcantes, traz toda sua energia para mais uma sequência eletrizante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Bad Boys: Até o Fim | Will Smith promete cenas de ação ousadas

• Planeta dos Macacos: O Reinado ganha selo Fresh no Rotten Tomatoes

• Descubra os salários astronômicos dos executivos de Hollywood em 2023



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.