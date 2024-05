Wonka: O sucesso de bilheteria que surpreendeu a Warner De acordo com a matéria publicada no site O Vício, o filme "Wonka" gerou um lucro surpreendente para a Warner. A produção conquistou...

Alto contraste

A+

A-

Wonka em cenário lilás

De acordo com a matéria publicada no site O Vício, o filme "Wonka" gerou um lucro surpreendente para a Warner. A produção conquistou o público e se tornou um verdadeiro sucesso de bilheteria, superando as expectativas iniciais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• M3GAN 2.0 | Atriz de Ahsoka se junta ao elenco

• Wonka gerou lucro surpreendente para a Warner

• Five Nights at Freddy’s: O Pesadelo Sem Fim | Lucro do filme é revelado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.