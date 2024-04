Zack Snyder revela planos para mais filmes de Rebel Moon

Alto contraste

A+

A-

Parte 3 de Rebel Moon Parte 3 de Rebel Moon (O Vício - Cinema)

Zack Snyder confirmou que tem planos para expandir o universo de Rebel Moon com mais filmes. O diretor está empolgado com as possibilidades que a história oferece e pretende explorar ainda mais esse mundo cinematográfico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• O Corvo | Trailer oficial sofre bombardeio de dislikes no YouTube

• Rebel Moon | Zack Snyder confirma planos para mais filmes

• Clube dos Vândalos, com Austin Butler e Tom Hardy, ganha novo trailer e data de estreia no Brasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.