Zack Snyder surpreende fãs com imagem inédita do Coringa de Jared Leto

Jared Leto como Coringa no filme Esquadrão Suicida Jared Leto como Coringa no filme Esquadrão Suicida (O Vício - Cinema)

Zack Snyder divulgou uma imagem inédita do Coringa interpretado por Jared Leto, deixando os fãs animados com a novidade. A foto revela um novo ângulo do vilão, despertando ainda mais curiosidade sobre o papel do personagem.

