Edu Guedes é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça-feira (12) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Apresentadora Ana Hickmann assumiu o namoro com o chef de cozinha Edu Guedes hoje (12) Apresentadora Ana Hickmann assumiu o namoro com o chef de cozinha Edu Guedes hoje (12) (Reprodução)

O chef de cozinha Edu Guedes é um dos assuntos mais buscados no Google após a apresentadora do Hoje em Dia Ana Hickmann assumir namoro com o próprio chef nesta terça-feira (12).

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 10h da manhã de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Edu Guedes” são: Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com aumento repentino estão: "Hoje em Dia Record" e "Edu Guedes sem camisa". Já entre os principais assuntos relacionados está "Tempero Edu Guedes".

Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo:

Motivo das buscas por Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann assumiu o namoro com o chef de cozinha Edu Guedes nesta terça-feira (12), em um post em seu perfil no Instagram. Ana postou diversas fotos ao lado de Edu com um texto romântico.