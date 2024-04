'A Terra Prometida' vence concorrente e mantém a vice-liderança absoluta em São Paulo  

Famosos e TV |Do R7

Alto contraste

A+

A-

'A Terra Prometida' é exibida de segunda a sexta, às 15h30 'A Terra Prometida' é exibida de segunda a sexta, às 15h30 (Reprodução)

A Terra Prometida, exibida nesta quarta (3), superou o SBT e conquistou o segundo lugar absoluto, em São Paulo. A trama, na faixa das 15h30 às 16h36, anotou 6 pontos de média, com pico de 7,3 pontos e share de 14,4%. O canal concorrente ficou em terceiro lugar e registrou média de 3,5 pontos.

No Rio de Janeiro, a trama, protagonizada por Sidney Sampaio, também foi vice-líder isolada e garantiu placar de 6,4 x 3,7 pontos de média do SBT, além do pico de 7,9 pontos. A participação na audiência chegou a 14%.

A produção conta a história de Josué, que conduziu seu povo com coragem, determinação e fé. O líder dos hebreus ainda enfrentou as tribos de Israel que lamentavam a morte de Moisés e temiam um futuro ainda incerto.