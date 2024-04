Famosos e TV |Do R7

Até onde ela vai ganha pôster e tem data de estreia revelada Série dirigida por Felipe Cunha estará disponível a partir do dia 11 de março no Univer Vídeo

Pôster traz Louise Clós em duas versões de Bárbara Pôster traz Louise Clós em duas versões de Bárbara (Reprodução/Instagram)

Produzida pela Seriella Productions, Até onde ela vai já tem data de estreia. A partir do dia 11 de março, o público vai acompanhar a história de Bárbara, interpretada por Louise Clós, no Univer Vídeo.

Em publicação feita no Instagram oficial do Univer Vídeo em parceria com Cristiane Cardoso, o streaming garantiu que a produção "vai emocionar e surpreender".

"Bárbara teve uma infância difícil, mas nada comparado a vida adulta, quando no dia que era para ser o mais feliz de sua vida, dá início a uma sequência de dias infelizes e decisões erradas, que nos levam a questionar Até onde ela vai", divulgou o perfil sobre a sinopse da série.

Com dez episódios, Até onde ela vai é dirigida por Felipe Cunha e além de Louise Clós, tem no elenco nomes como Marcéu Pierrotti, Jorge Mesquitta, Renata Loureiro, Jefferson da Fonseca e Rose Brant.

Fique ligado! Até onde ela vai estreia em 11 de março no Univer Vídeo.