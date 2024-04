Famosos e TV |Do R7

Até Onde Ela Vai: veja imagens exclusivas dos bastidores da série Dirigida por Felipe Cunha, a produção estreia nesta segunda-feira, 11 de março, no Univer Vídeo

Felipe Cunha é o diretor de Até Onde Ela Vai Felipe Cunha é o diretor de Até Onde Ela Vai (Reprodução/Instagram)

Baseada em fatos reais, a série Até Onde Ela Vai conta, em dez episódios, a história de Bárbara, personagem de Louise Clós.

Com estreia para 11 de março no Univer Vídeo, o perfil oficial da plataforma de streaming no Instagram divulgou fotos dos bastidores da produção e algumas curiosidades.

"O que podemos te dar de spoiler sobre Até Onde Ela Vai?

- É baseado em fatos;

- Uma história que impactará, principalmente, as mulheres;

- Bárbara, a personagem principal, é uma mulher independente e muito bem-sucedida, mas isso não fará dela uma mulher feliz".

Nos registros, é possível ver o trabalho do diretor Felipe Cunha no comando do set de gravação e detalhes dos cenários e figurinos dos personagens.

Fique ligado! Até Onde Ela Vai estreia nesta segunda-feira, 11 de março, no Univer Vídeo.