'Balanço Geral Manhã SP' marca mais de 4 pontos e registra a melhor audiência do ano Programa consolidou a vice-liderança com boa vantagem sobre a concorrência

'Balanço Geral Manhã' começa às 5h 'Balanço Geral Manhã' começa às 5h (RECORD)

Com apresentação de Eleandro Passaia, o Balanço Geral Manhã, desta quinta-feira (15), bateu mais um recorde de audiência na faixa local, transmitida exclusivamente para São Paulo, garantindo a vice-liderança com boa vantagem sobre a concorrência.

Entre às 7h30 às 8h40, o programa alcançou 4,2 pontos de média, pico de 4,9 e share de 16,7%. O SBT, em terceiro lugar, ficou com 2,5 pontos.

Com participação de Thiago Gardinali e do comentarista de segurança Diógenes Lucca, a faixa completa do Balanço Geral Manhã também apresentou ótimo desempenho. Das 5h às 8h40, consolidou o segundo lugar absoluto com média de 2,5 pontos, pico de 4,9 e share de 12,9%. O SBT também acabou na terceira posição neste confronto, marcando média de 2,1 pontos.