Bem-vinda, Nala: buscas pelo significado do nome da filha de Iza e Yuri Lima crescem no Google Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Nala é o nome da primeira filha de IZA e Yuri Lima Reprodução/Instagram

As buscas pelo significado do nome Nala cresceram no Google após a cantora Iza e o jogador Yuri Lima anunciarem, nesta segunda-feira (13), que esperam por uma menina. Os dados são de um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora a evolução do interesse por termos ao longo do tempo no buscador.

O nome Nala é de origem africana e significa: dádiva, presente, amorosa, sucesso, rainha, entre outros significados. Nala também é o nome da personagem de O Rei Leão, que Iza dublou na versão live-action do filme da Disney de 2019.

O pico de buscas foi registrado às 23h de ontem. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “significado Nala″ são: Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe e Maranhão, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com o aumento repentino estão: “iza”, “nala rei leão” e “iza cantora”. Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo: