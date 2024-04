Capítulo especial de 'Gênesis' marca segundo melhor desempenho do ano no RJ Em SP, "A Confusão das Línguas" também garantiu vice-liderança isolada

'Gênesis' é exibida de segunda a sexta, às 21h45 (Divulgação/RECORD)

Nesta terça-feira (12), o capítulo especial de Gênesis rendeu o segundo melhor desempenho do ano no Rio de Janeiro. Na faixa das 21h55 às 22h48, a produção atingiu quase o triplo do SBT: 5,7 x 2 pontos. O pico foi de 6,7 pontos e o share de 9,3%.

A trama histórica também foi vice-líder isolada em São Paulo, com 5,1 pontos de média, pico de 6,1 pontos e share de 8,8%, contra 3,7 pontos de média do SBT.

No capítulo especial, Semíramis (Francisca Queiroz), extremamente feliz, anuncia a todos que está gravida do filho Ninrode (Pablo Moraes). Enquanto isso, Lúcifer (Igor Rickly) reaparece, semeando a crença de que Semíramis é uma divindade entre as pessoas. A natureza reage: o dia cede lugar à noite, a terra treme, e a Torre de Babel começa a desmoronar. O caos se instala e os homens perdem a capacidade de se entender, falando línguas distintas.

Gênesis é baseada no livro bíblico Gênesis e conta a história da criação do mundo, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva; o grande dilúvio; a Torre de Babel, Jornada de Abraão, e chegando até o período de escravidão do povo hebreu no Egito. A produção é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, e tem direção geral e artística de Edgard Miranda

A superprodução é exibida às 21h45, de segunda a sexta, e também está disponível no PlayPlus.com.