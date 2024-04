'Cidade Alerta' e 'Cidade Alerta SP' registram média recorde   

Alto contraste

Programa é exibido de segunda a sábado (RECORD)

Na quarta (14), o Cidade Alerta SP, exibido para a Grande São Paulo entre 18h e 19h45, bateu mais um recorde do ano. Na faixa completa, o programa, apresentado por Luiz Bacci, repetiu a maior média de 2024.

No horário local, o jornalístico marcou média, 9,6 pontos, superando o maior índice até então, que era de 9,5 pontos, registrado em 31 de janeiro. O pico da atração chegou a 10,2 pontos e o share foi de 15,9%. Com estes números, garantiu o segundo lugar isolado com o dobro da audiência do SBT, que ficou em terceiro lugar com 4,8 pontos.

Na faixa completa, das 16h39 às 19h55, o Cidade Alerta conquistou pela segunda vez a maior média de 2024, 8,5 pontos. Com pico de 10,2 e share 14,8%, consolidou a vice-liderança absoluta quatro pontos à frente do SBT. O canal concorrente, em terceiro lugar, anotou 4,6 pontos