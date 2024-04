Famosos e TV |Do R7

'Cidade Alerta' vence estreia de programa da concorrente Programa consolidou o segundo lugar isolado com mais que o dobro de audiência

Luiz Bacci apresenta o 'Cidade Alerta' na RECORD Luiz Bacci apresenta o 'Cidade Alerta' na RECORD (Edu Moraes/RECORD)

Nesta segunda-feira (18), o Cidade Alerta venceu, isoladamente, a estreia do programa do SBT e consolidou o segundo lugar absoluto com mais que o dobro de audiência.

Na faixa de confronto, das 17h30 às 19h45, o jornalístico, comandado por Luiz Bacci, registrou média de 8,3 pontos, contra 3,8 pontos da terceira colocada.

E no horário completo de exibição, das 16h26 às 19h55, também consolidou a vice-liderança isolada com média de 7,5 pontos, pico de 9,6 pontos e share de 14,2%, contra 3,5 pontos do SBT, que ficou em terceiro lugar.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP