Com capítulo especial, 'Gênesis' garante a vice-liderança absoluta em SP e no Rio Na praça fluminense, a trama registrou pico de 6 pontos

Alto contraste

A+

A-

'Gênesis' é exibida de segunda a sexta, às 21h45, na RECORD 'Gênesis' é exibida de segunda a sexta, às 21h45, na RECORD (Reprodução/RECORD)

Ontem, a superprodução Gênesis, consolidou a vice-liderança absoluta em São Paulo. A produção exibida na faixa das 21h55 às 22h48, alcançou 5 pontos de média, pico de 5,6 e participação de 8,7%. O SBT, em terceiro lugar, ficou com 3,7 pontos.

Na praça fluminense, a trama histórica também foi vice-líder isolada com 5,1 pontos de média, pico de 6 pontos e share de 8,5%, contra 2,6 pontos de média da concorrente.

No capítulo exibido, Ninrode (Pablo Morais) apresenta ao conselho de anciãos o ambicioso projeto da Torre de Babel. Todavia, Gomer (Giuseppe Oristanio), profundamente desapontado, expressa sua preocupação, alegando que Ninrode está tentando ultrapassar os limites estabelecidos por Deus.

Gênesis é baseada no livro bíblico Gênesis e conta a história da criação do mundo, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva; o grande dilúvio; a Torre de Babel, Jornada de Abraão, e chegando até o período de escravidão do povo hebreu no Egito. A produção é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, e tem a direção geral e artística de Edgard Miranda.

A superprodução é exibida às 21h45, de segunda a sexta na RECORD e também está disponível no PlayPlus.com.

Fonte: Kantar Ibope Media GSP/GRJ