Famosos e TV |Do R7

Com Paulistão, RECORD conquista o primeiro lugar em três praças: São Paulo,Campinas e Vitória Em Goiânia, a emissora ficou com menos de um ponto de diferença da primeira colocada.

Paulistão 2024 é transmitido pela RECORD. Paulistão 2024 é transmitido pela RECORD. (Reprodução / Record TV)

A RECORD transmitiu, para todo o Brasil, no último domingo (01/04), o primeiro jogo da final do Paulistão, entre Palmeiras e Santos. E foi um sucesso! Nas praças de São Paulo, Vitória (ES) e em Campinas (SP), a exibição da partida colocou a RECORD na liderança do ranking de audiência.

Na capital paulista, o campeonato registrou média de 14,7 pontos, pico de 16,9 pontos e 27% de share, enquanto a Globo, que ficou na vice-liderança com a exibição de um programa de auditório, atingiu média de 13,3 pontos. O SBT, com 4,7 de média, ficou em terceiro lugar.

Com a bola rolando (entre às 18h e 19h55), na capital capixaba, a emissora registrou média de 11,6 pontos e share de 22,4%, enquanto a Globo, segunda colocada, atingiu 10,2 pontos. Já em Campinas, a partida atingiu 13,4 pontos de média e 24,5% de share, contra 12,6 pontos da Globo, vice-líder.

Em Goiânia, o Paulistão garantiu o segundo lugar isolado, com média de 11,7 pontos, muito próximo - 0,4 pontos a menos - da primeira colocada, que anotou 12,1 pontos. O SBT, terceiro colocado, obteve 7,1 pontos, 4,6 a menos do que o jogo.

O Santos venceu, na Vila Belmiro, o Palmeiras, por 1 a 0, e chega para o segundo jogo da final (no próximo domingo (07/04) em vantagem.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP