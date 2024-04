Com Paulistão, RECORD lidera por 7 minutos, garante segunda melhor média e recorde de share A partida entre Inter de Limeira e São Paulo ainda ficou na vice-liderança isolada com placar: 8,9 x 3,5 pontos

Paulistão 2024 é transmitido pela RECORD Paulistão 2024 é transmitido pela RECORD (Reprodução / RECORD)

Com 8,9 pontos de média, pico de 9,9 e 16,3% de share, a transmissão da partida entre Inter de Limeira e São Paulo, na última quarta (28), colocou a RECORD por 7 minutos em primeiro lugar.

Dentre todas as partidas do Paulistão 2024 exibidas às quartas-feiras pela emissora, o jogo de ontem registrou a segunda melhor audiência, ficando atrás, somente, de Botafogo-SP x Corinthians, que aconteceu no dia 14 de fevereiro, e também bateu recorde de share, considerando o mesmo dia da semana.

Com a bola rolando, das 21h35 às 23h33, a RECORD marcou quase o triplo do SBT, que ficou na terceira posição com 3,5 pontos de média.

O duelo terminou com a vitória do tricolor paulista, por 3 a 0. Destaque para o meio-campista colombiano James Rodrigues, que fez seu primeiro jogo com a camisa do São Paulo neste ano e marcou o gol que fechou a vitória do time comandado por Thiago Carpini.

O próximo jogo que a RECORD vai transmitir será entre Red Bull Bragantino e Santos, neste domingo (3), às 18h.