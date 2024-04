'Domingo Espetacular' e 'Câmera Record' alcançam altos índices de audiência Com reportagem de Roberto Cabrini sobre Milton Neves, programas conquistaram o segundo lugar isolado com larga vantagem sobre concorrente

Roberto Cabrini entrevista Milton Neves Roberto Cabrini entrevista Milton Neves (Reprodução / RECORD)

Na noite de ontem, o Domingo Espetacular e o Câmera Record, que tiveram como destaque uma reportagem especial de Roberto Cabrini sobre a trajetória de Milton Neves, conquistaram o segundo lugar isolado, na capital paulista, com ótimos índices de audiência.

O Domingo Espetacular, exibido logo após a primeira partida pela final do Campeonato Paulista, com Santos x Palmeiras em campo, alcançou, na faixa completa, das 19h58 às 23h, 9,2 pontos de média, com pico de 13,8 pontos e participação de 15,6%. No confronto, o SBT obteve 6,8 pontos de média.

O resultado foi ainda maior durante A Grande Reportagem, em que Cabrini refez os passados da história de Milton Neves, desde a infância pobre em Muzambinho (MG) até o sucesso na TV e no rádio, passando pela depressão com a perda da esposa, após mais de 40 anos de união. A produção, que abriu o programa e foi ao ar das 19h59 às 20h20 garantiu média de 12,1 pontos contra 5,5 do SBT.

Já o Câmera Record, que apresentou a íntegra da reportagem de Cabrini com Milton Neves, também conquistou o segundo lugar absoluto, marcou média de 4,8 pontos, enquanto o SBT anotou audiência de 4,2. O jornalístico foi transmitido entre 23h e 0h16.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP