'Domingo Espetacular' garante o 2º lugar isolado com média de 7,7 pontos em São Paulo Reportagem da Semana marca 8,5 pontos de audiência contra 6,9 da terceira colocada

Revista eletrônica semanal da RECORD reúne informação e entretenimento Revista eletrônica semanal da RECORD reúne informação e entretenimento (Divulgação/RECORD)

Na noite de ontem, o Domingo Espetacular se consolidou em segundo lugar isolado em São Paulo.

Na capital paulista, o programa alcançou, na faixa completa das 19h56 às 23h01, 7,7 pontos, com pico de 9,9 pontos e participação de 13,3%. O SBT anotou 7,4 pontos de média, ficando na terceira posição no ranking de audiências.

A Reportagem da Semana, no ar das 20h35 às 20h46, mostrou que policiais militares são suspeitos de desligar as câmeras corporais presas a seus uniformes durante uma operação na zona sul de São Paulo. Nesta faixa, o quadro registrou média de 8,5 pontos contra 6,9 pontos do SBT que exibia o "Show de Calouros".

