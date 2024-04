Em Portugal, RECORD vence Globo com novelas e jornalísticos

Alto contraste

Na última terça-feira (5), a RECORD EUROPA foi o sétimo canal a cabo mais visto em Portugal, dos 130 disponíveis, vencendo a Globo na faixa das 19h15 às 00h00. Neste período, exibiu o jornalístico Fala Portugal, as novelas A Terra Prometida e Café com Aroma de Mulher e também o Cidade Alerta. Já a concorrente transmitiu novelas e séries.

A vitória mais expressiva ocorreu durante o Cidade Alerta, apresentado por Luiz Bacci, às 22h, ao registar média de 48,7 mil telespectadores por minuto contra 26,8 mil telespectadores da concorrente.

A manhã desta mesma terça-feira também foi marcada por vitórias para a RECORD. A emissora venceu a Globo na faixa de exibição do Balanço Geral SP, às 10h30. No horário, o programa ficou com a quinta colocação nas TVs a cabo com média de 26,3 mil telespectadores por minuto. A concorrente foi apenas a décima segunda colocada com média de 13,1 mil telespectadores, menos de metade de audiência.

Fonte: GfK (05/03/2024)