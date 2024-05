Famosos e TV |Do R7

‘Estamos chegando’, avisa Tom Cavalcante Vencedor do game Acerte ou Caia pode levar para casa até R$ 300 mil

Acerte ou Caia Tom Cavalcante volta para a tela da RECORD no comando da atração (Reprodução/Instagram)

Na tela da RECORD, as novidades não param! Sob o comando do humorista e apresentador Tom Cavalcante, o game show Acerte ou Caia já está dando o que falar nas redes sociais. Além do título de campeão, o vencedor da atração vai levar para casa um prêmio de até R$ 300 mil.

Em uma postagem nas redes sociais, Tom deixou os seguidores empolgados: “Estamos chegando meu país”, avisou.

Os internautas foram à loucura nos comentários e deixaram uma chuva de elogios ao apresentador e ao seu novo desafio. “Vai ser incrível”, afirmou uma seguidora. Outra disparou: “Melhor notícia”.

Famosos como Erick Ricarte e Gyselle Soares também se animaram com o programa. “Vai ser top demais”, comentou a finalista de A Grande Conquista.

Confira a publicação:

Fique ligado! Sob o comando de Tom Cavalcante, Acerte ou Caia estreia em 2024, na tela da RECORD.