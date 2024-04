'Fala Brasil' registra a segunda melhor média do ano e atinge pico de quase 5 pontos em SP No Rio de Janeiro, telejornal foi vice-líder isolado com mais que o dobro da concorrente

'Fala Brasil' é exibido de segunda a sábado 'Fala Brasil' é exibido de segunda a sábado (Divulgação/RECORD)

O Fala Brasilconquistou mais uma vez a segunda maior audiência de 2024 e também garantiu a vice-liderança isolada nesta quarta (26), em São Paulo, com boa vantagem.

Comandado na manhã de ontem por Camila Busnello e Mariana Godoy, o jornalístico alcançou média de 4,3 pontos, repetindo o resultado dos dias 8 e 14 de fevereiro, além de pico de 4,8 e share de 16,9%.

Exibido das 8h40 às 10h, o Fala Brasil deixou o SBT em terceiro lugar. O canal concorrente ficou com média de 2,7 pontos.

No Rio de Janeiro, o telejornal também marcou ótima audiência, com 4 pontos de média, pico de 4,4 pontos e share de 14,5%. O programa se consolidou em segundo lugar absoluto com mais que o dobro da média do SBT, que marcou 1,8 ponto e acabou na terceira posição.