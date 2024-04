Famosos se emocionam na estreia da série Até Onde Ela Vai

Alto contraste

Até Onde Ela Vai já está disponível no Univer Vídeo, mas alguns convidados tiveram a oportunidade de assistir aos primeiros episódios da série antes de todo mundo.

O cantor Buchecha e os atores Ricky Tavares, Juliana Boller, Vicente Tuchinski e Malu Falangola marcaram presença no evento organizado pela Seriella Productions em um cinema do Rio de Janeiro e compartilharam com o R7.com as primeiras impressões sobre a produção.

Durante toda a exibição, era perceptível a tensão e o deslumbramento com o que era exibido na telona. E ao final da sessão, os comentários corroboraram todas as qualidades de Até Onde Ela Vai.

“Adorei. Achei o episódio muito impactante e há diversas temáticas reais, principalmente para a sociedade dos dias de hoje. Alguns momentos mexeram comigo, porque vi histórias de famílias ali”, destacou o cantor Buchecha.

Ele aproveitou parar exaltar o trabalho dos envolvidos na série: “Está todo mundo de parabéns: elenco, luz, fotografia, áudio...”.

O cantor ainda fez um paralelo com Nosso Sonho, sucesso do cinema nacional em 2023, que traz a história da dupla Claudinho e Buchecha: “Tem essa conexão de histórias de vida na questão da superação. Muito feliz pelo convite”.

Juliana Boller, protagonista da primeira fase de Gênesis (2021), superprodução que retornou à tela da RECORD, ressaltou a força da história de Bárbara (Louise Clós): “É tocante e importante contar uma tragédia que pouquíssimas pessoas aguentariam viver. Estou ansiosa para assistir à sequência”.

Quem também esteve presente foi o ator Ricky Tavares, que reforçou a tensão sentida dentro da sala de cinema com os episódios. “Fiquei apreensivo e arrepiado o tempo todo. Uma cena melhor que a outra. O que são aquelas duas crianças [Mel Summers e Sofia Fornazari]? Maravilhosas! Direção impecável! Fiquei muito feliz em ver os meus amigos nesse novo projeto”, garantiu.

Amiga da protagonista de Até Onde Ela Vai, Malu Falangola revela que acompanhou o processo de preparação de Louise Clós de perto e reforçou a importância da série.

“A história comoveu muito a Louise. E, ao assistir, entendi a profundidade. Obviamente, a gente se coloca no lugar [dela] em diversos momentos de incertezas e entende esses traumas. Vai transformar a vida de muitas mulheres e [vê-la atuando] é uma emoção. Sei da dedicação que teve ao se 'isentar' do mundo [para viver esse projeto]. Estou muito orgulhosa dela”.

Vicente Tuchinski, o Zabude de Reis, destacou o alcance que a força de Bárbara vai atingir: “Achei fantástico. O público vai curtir e tirar um aprendizado da série”.

Até Onde Ela Vai já está disponível no Univer Vídeo.