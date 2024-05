Chá revelação do segundo bebê de Viih Tube é feito em live; veja como foi Em momento família, o casal de ex-BBBs, Viih Tube e Eliezer anunciaram o sexo do segundo bebê em live no Instagram, no último domingo...

Chá revelação do segundo bebê de Viih Tube é feito em live; veja como foi

Em momento família, o casal de ex-BBBs, Viih Tube e Eliezer anunciaram o sexo do segundo bebê em live no Instagram, no último domingo (12). A revelação aconteceu com muita interação com os convidados e com a web, que sempre palpitavam. A transmissão ao vivo chegou a possuir 140 mil pessoas acompanhando simultaneamente.

