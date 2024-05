Desabafo de Pedro Scooby sobre Festival de Cannes e tragédia no RS Pedro Scooby, que está profundamente mobilizado e envolvido na tragédia que tomou conta do Rio Grande do Sul, compartilhou nesta...

Indireta? Pedro Scooby comenta presença de famosos em festival: ‘Cannes pode esperar, o RS não’

Pedro Scooby, que está profundamente mobilizado e envolvido na tragédia que tomou conta do Rio Grande do Sul, compartilhou nesta sexta-feira (17) um desabafo sobre o Festival de Cannes, na França, e a presença de famosos. Através dos Stories, ele revelou que Cintia Dicker, sua esposa, cancelou sua ida para ajudar as vítimas do RS e rasgou elogios.

