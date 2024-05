Edu Guedes revela planos de morar fora com Ana Hickmann Em vídeo publicado no Youtube, Edu Guedes comenta sobre a possibilidade de morar no exterior com a namorada. De acordo com o apresentador...

Edu Guedes quebra silêncio e expõe planos de morar fora com Ana Hickmann

Em vídeo publicado no Youtube, Edu Guedes comenta sobre a possibilidade de morar no exterior com a namorada. De acordo com o apresentador, a ideia não está fora da mesa, porém, pode ser impedido pelo momento atual da vida. Em contrapartida, Ana Hickmann demonstrou desinteresse em morar fora por muito tempo.

