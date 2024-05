Ella lança música emocionante dedicada à sua mãe Nesta sexta-feira (10) a cantora de pop Ella chega com um lançamento especial, 'Mãe', próximo ao 'Dia das Mães, comemorado no domingo...

Sucesso desde o programa Raul Gil, Ella fala sobre música dedicada a sua mãe

Nesta sexta-feira (10) a cantora de pop Ella chega com um lançamento especial, 'Mãe', próximo ao 'Dia das Mães, comemorado no domingo (12). A canção é ainda mais especial quando ficamos sabendo que a mãe de Ella sofreu um AVC e lida até hoje com as consequências disso - como dificuldades na fala, além de ser cadeirante.

