Escândalo: Davi usa dinheiro de doações para pagar viagem ao RS Uma atitude duvidosa por parte do campeão do reality BBB da edição de 2024 foi revelada por ele mesmo. Davi Brito acumulou um prêmio...

Alto contraste

A+

A-

Davi revela ter usado dinheiro das doações ao RS para pagar sua ida ao estado

Uma atitude duvidosa por parte do campeão do reality BBB da edição de 2024 foi revelada por ele mesmo. Davi Brito acumulou um prêmio de R$ 3.32 milhões na passagem no reality, porém contou que usou o dinheiro arrecadado das doações as vítimas do Rio Grande do Sul para sua viagem ao estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Deborah Albuquerque se justifica após comentários sobre Juliette: ‘Momento delicado’

• Personal das famosas revela segredo para ‘corpo perfeito’ de Mel Maia

• Virginia Fonseca vai parar no hospital com filha e revela o que aconteceu: ‘Fraquinha’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.