Ex-funcionária de Caetano Veloso e Paula Lavigne entra com ação milionária por assédio moral

Mulher de Caetano Veloso é alvo de processo milionário por assédio moral; confira

Uma ex-funcionária de Caetano Veloso e de sua esposa, Paula Lavigne, entrou com duas ações trabalhistas na Justiça do Rio de Janeiro. O pedido de indenização chega em R$ 2,6 milhões. Edna Paula da Fonseca Santos, que trabalhou para a família por 22 anos, nega as acusações iniciais feitas pelo casal, e reivindica compensações por danos morais.

