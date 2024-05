Famosos se unem em solidariedade ao Rio Grande do Sul A onda de mobilização dos famosos pelo Rio Grande do Sul, após a tragédia causada pelas fortes chuvas no estado, tem emocionado o...

Saiba quais artistas gaúchos se mobilizaram pelo Rio Grande do Sul

A onda de mobilização dos famosos pelo Rio Grande do Sul, após a tragédia causada pelas fortes chuvas no estado, tem emocionado o público. Desde doações até voluntários chegando ao estado para colocar a mão na massa, o trabalho do civis, das autoridades e das celebridades se tornou um só: ajudar.

