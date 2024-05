Gloria Groove surpreende fãs com lançamento nas alturas Lançamento nas alturas! Já estourada nas redes sociais e destaque na trend no TikTok, a faixa “Nosso Primeiro Beijo”, do novo projeto...

Gloria Groove envia avião para as praias do Rio de Janeiro e confirma “Nosso Primeiro Beijo” como primeiro single de “Serenata da GG”

Lançamento nas alturas! Já estourada nas redes sociais e destaque na trend no TikTok, a faixa “Nosso Primeiro Beijo”, do novo projeto de Gloria Groove “Serenata da GG”, foi confirmada como primeira música de trabalho do novo álbum da artista.

