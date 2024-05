Leonardo expõe a reação de Poliana Rocha ao se deparar com ‘bailarinas nuas’ Após viralização de vídeo de bailarinas do cantor Leonardo por conta de um detalhe inusitado, o cantor sertanejo revelou qual foi...

Alto contraste

A+

A-

Leonardo expõe a reação de Poliana Rocha ao se deparar com ‘bailarinas nuas’

Após viralização de vídeo de bailarinas do cantor Leonardo por conta de um detalhe inusitado, o cantor sertanejo revelou qual foi a reação de sua companheira sobre o caso. No vídeo as bailarinas estavam aparentemente sem calcinha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Leonardo expõe a reação de Poliana Rocha ao se deparar com ‘bailarinas nuas’

• Justin Bieber revela gravidez de sua esposa; veja como foi

• Pedro Scooby revela consequências após resgates no RS: ‘Cheio de perebas’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.