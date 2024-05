Maiara, da dupla com Maraisa, se envolve em polêmica durante show Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, entrou para a lista de cantores que perderam a paciência e deram sermão em fãs durante o...

Maiara, da dupla com Maraisa, bate boca com fã durante show: ‘Vai fazer barraco na sua casa’

Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, entrou para a lista de cantores que perderam a paciência e deram sermão em fãs durante o show. A cantora protagonizou uma ‘treta’ durante uma apresentação, no último fim de semana. O vídeo do momento está circulando nas redes sociais.

