Patrícia Poeta retorna à sua cidade natal no RS para enfrentar as consequências das enchentes Nesta sexta-feira (17), Patrícia Poeta iniciou o 'Encontro' diretamente de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, a cidade em que nasceu...

Alto contraste

A+

A-

Patrícia Poeta volta a cidade natal no RS e encara as consequências das enchentes: ‘Tinha que estar aqui’

Nesta sexta-feira (17), Patrícia Poeta iniciou o 'Encontro' diretamente de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, a cidade em que nasceu. O município, que se localiza há 70 km da capital Porto Alegre, foi fortemente afetado pelas chuvas e enchentes que tomaram conta do estado nas últimas semanas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Patrícia Poeta volta a cidade natal no RS e encara as consequências das enchentes: ‘Tinha que estar aqui’

• ‘Virada Cultural 2024’: Confira a programação e entenda motivo do aumento da segurança

• Mick Jagger e Luciana Gimenez juntos novamente? Entenda



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.