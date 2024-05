Poliana Rocha revela data do nascimento do terceiro filho de Virginia e Zé Felipe Poliana Rocha quebrou o silêncio e matou as dúvidas dos seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas no último domingo (19). A esposa...

Quando o terceiro filho de Virginia e Zé Felipe vai nascer? Poliana Rocha revelou a data!

Poliana Rocha quebrou o silêncio e matou as dúvidas dos seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas no último domingo (19). A esposa de Leonardo, entre muitas questões, acabou com as dúvidas sobre o nascimento do terceiro neto, José Leonardo, fruto da relação de Zé Felipe e Virginia.

